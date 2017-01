20 gennaio 2017 21:45 Trump presidente: "Fine della carneficina americana, il potere passa al popolo" "Da oggi pensiamo prima allʼAmerica: vi restituirò il sogno americano"

Donald Trump è il 45.mo presidente degli Stati Uniti. Dopo il giuramento, sulla scalinata di Capitol Hill, il tycoon ha fatto il suo discorso inaugurale ringraziando Obama e sua moglie: "Sono stati magnifici nel periodo di transizione". Poi ha attaccato la politica della capitale: "Oggi stiamo ridando il potere da Washington al popolo, oggi è il giorno in cui il popolo torna a comandare. E' finita la carneficina americana".

"Pensiamo prima all'America" - "Da oggi ci sarà una nuova visione: l'America viene prima" del resto del mondo: lo ha dichiarato Donald Trump raccogliendo gli applausi della folla a Capitol Hill. Fermeremo i problemi degli Stati Uniti, promette Trump che assicura: "Il mio giuramento è un alleanza con gli americani, guardiamo al futuro, da oggi verrà per prima solo l'America". "Tutte le decisioni le prenderemo nell'interesse degli americani", "combatterò per voi, non vi lascerò". Dice Trump assicurando che sotto la sua presidenza restituirà il sogno americano agli americani. "Ricostruiremo il Paese con mani americane e posti di lavoro americani", ha aggiunto.



Elimineremo radicalismo islamico dal mondo - "Cancelleremo il radicalismo islamico dalla faccia delle Terra", ha detto ancora Trump invitando il Paese all'unità: "Non c'è spazio per pregiudizi in questo Paese: tutti dobbiamo vivere in uno spirito di unità". - "Quando siamo uniti, nessuno ci può fermare", continua Trump. "Non accetteremo più politici che si lamentano solo e non agiscono".

"Carneficina americana", Trump spacca la Rete - Donald Trump conia l'espressione carneficina americana e la Rete si spacca mentre "carneficina" diventa la parola più cercata nei dizionari online nell'Inauguration Day. Sui social media c'è chi plaude all'espressione forte usata dal presidente non a caso nel discorso dell'Inaugurazione, ma c'è chi la critica e la collega a una finzione per giustificare una politica estremista e repressiva. Fra i sostenitori di Trump l'espressione risuona come un nuovo motto, come una frase per esprimere al meglio quanto è accaduto alle aziende e ai posti di lavoro negli ultimi anni. "Carneficina americana? Le cose potrebbero andare peggio, e lui si assicurerà che andranno peggio" afferma caustico Paul Krugman, premio Nobel all'Economia.

