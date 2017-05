Trump ancora contro Berlino: critiche per deficit e spese Nato | "Le cose ora cambieranno"

Il portavoce ha anche detto che il presidente "vede non solo la Germania ma anche il resto dell'Europa come un importante alleato americano". Dopo le polemiche, dunque, si cerca di ricucire. "I tedeschi sono cattivi, molto cattivi", aveva detto Trump a margine del vertice della Nato a Bruxelles, precisando in un secondo momento che il giudizio si riferiva agli scambi commerciali. Che i rapporti tra gli Usa e la Germania non fossero dei migliori, lo si era capito quando la stessa cancelliera tedesca aveva detto di "non poter più fare affidamento sugli Stati Uniti". Inoltre Trump, al summit, alla vigilia del G7 di Taormina, aveva sottolineato che "23 dei 28 Paesi dell'Alleanza non spendono abbastanza per la difesa".



Berlino: "Relazioni con Usa sono di importanza capitale" - Ma successivamente la Merkel ha voluto ribadire l'amicizia con gli alleati americani. "Le relazioni con gli Usa sono di importanza capitale", ha dichiarato la cancelliera in una conferenza stampa congiunta con il premier indiano Narendra Modi in cui ha ribadito di essere "convinta transatlantista".



Schulz: "Trump è il distruttore dei valori dell'Occidente" - Donald Trump è "il distruttore di tutti i valori dell'Occidente". Lo ha detto il leader dell'Spd, Martin Schulz, accusando il presidente Usa di minare la cooperazione internazionale. "Bisogna ostacolare un uomo del genere e la sua ideologia", ha aggiunto Schulz.



Gentiloni: per legame con Usa non rinunciamo a nostri principi - "L'Italia condivide idea che l'Ue prenda in mano il proprio futuro, le sfide che abbiamo di fronte lo richiedono. Sono emerse sintonie tra diversi paesi europei nel contesto internazionale e questo non toglie nulla all'importanza dei legami transatlantici, dei legami con gli Usa che non possono farci rinunciare a principi fondamentali come il nostro impegno sul cambiamento climatico e il commercio libero". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa a villa Madama al termine dell'incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau rispondendo a una domanda sulle recenti affermazioni della cancelliera Merkel sull'Europa.