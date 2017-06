Angela Merkel dopo il G7: degli Usa non ci si può fidare

"I tempi in cui potevamo fare pienamente affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo, questo l'ho capito negli ultimi giorni. Noi europei dobbiamo prendere il nostro destino nelle nostre mani". All'indomani del G7 di Taormina la cancelliera tedesca Angela Merkel commenta così, pur non citando esplicitamente gli Usa, la due giorni di un summit che non ha trovato l'accordo su temi cruciali come il clima per l'opposizione di Donald Trump.