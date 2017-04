Usa, l'annuncio di Trump: "L'Italia pagherà di più per la Nato"

"Voglio che gli alleati europei paghino di più per la Nato. Con il premier Gentiloni abbiamo scherzato: gli ho detto che deve pagare di più. E pagherà". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un'intervista all'Ap, aggiungendo che si aspetta risultati concreti per quanto riguarda i bilanci dell'Alleanza. "Gentiloni finirà col pagare - ha proseguito il tycoon - ma finora nessuno glielo aveva chiesto. La mia è una presidenza diversa".

La questione del contributo italiano alla Nato è stato uno degli argomenti dell'incontro con Gentiloni tenutosi venerdì a Washington, ha rivelato il tycoon. "Quando ho detto che la Nato era obsoleta tutti hanno attaccato la mia frase. Ma nessuno l’ha riportata per esteso: io detto che era obsoleta perché non combatte il terrorismo e che gli alleati non pagano", ha sottolineato Trump.



Trump: "Sarò molto duro al summit Nato sulle quote" - Donald Trump ha promesso inoltre che sarà "molto duro" al prossimo vertice della Nato. "Non è corretto che noi stiamo pagando quasi il 4% ed altri Paesi che sono più direttamente colpiti paghino l'1%, quando dovrebbero pagare il 2%".



La volontà di aumentare i contributi alla Nato da parte dei Paesi europei è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Trump: per le spese di sicurezza, Difesa e Nato gli Stati Uniti utilizzano infatti più del 4% del loro Pil, mentre gli Stati del Vecchio Continente "soltanto" l'1,5%. Nel dettaglio, l'Italia contribuisce con l'1,1% del Pil.



Pinotti: "L'Italia rispetterà gli impegni" - "Tutti i Paesi della Nato hanno sottoscritto un documento in cui si impegnano a portare il budget della Difesa al 2% e l'Italia è oggi all'1,18%, l'equivalente di 24 miliardi di euro. Immaginare che si possa immediatamente raddoppiare è irrealistico". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, aggiungendo: "Ad oggi abbiamo fermato il declino del bilancio della Difesa, negli anni passati ci sono stati numerosi tagli. Con gradualità e compatibilmente con il fatto che il Paese ha bisogno di numerose cose, sapremo rispondere agli impegni sottoscritti".