Svizzera, schianto in tuta alare: morto un base jumper italiano, la tragedia trasmessa in diretta su Facebook

Un base jumper 28enne di Merano, Armin Schmieder , è morto durante un volo con la tuta alare nel comune di Kandersteg, nel Canton Berna, in Svizzera . E' la terza vittima italiana in pochi giorni. L'uomo si è lanciato nel vuoto dall'Alpschelehubel, 50 chilometri a sud di Berna, ma poco dopo il salto ha avuto delle difficoltà e si è schiantato al suolo . Poco prima di buttarsi, aveva avviato una diretta su Facebook che ha trasmesso la tragedia.

La tragedia live sui social - Prima di saltare nel vuoto, secondo quanto riferisce il quotidiano svizzero Blick, il 28enne ha impugnato il suo smartphone e ha avviato il collegamento su Facebook dicendo davanti alla fotocamera: "Oggi si vola con me". Quindi ha messo il telefono in tasca e da allora non si è più visto nulla, si è soltanto sentito il suono del vento, quindi un urlo, il rumore di una caduta e il silenzio, seguito dal suono dei campanacci di alcuni bovini al pascolo nella zona.



I precedenti - Il 17 agosto a Lauterbrunnen (Svizzera), a poco più di 50 chilometri da Kandersteg, aveva perso la vita Uli Emanuele, ventinovenne altoatesino finito contro una parete di roccia. Durante un lancio a Chamonix (Francia), il 22 agosto, era morto l'italo-norvegese Alexander Polli, 31 anni, che si era schiantato contro un albero. Entrambi, con i loro video di lanci in prima persona, erano diventati star del web.