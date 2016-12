In volo con la tuta alare si schianta contro un albero: morto il basejumper Alexander Polli

Il basejumper italo-norvegese Alexander Polli , di 31 anni, è morto a Chamonix (Francia), nella zona del Brevent, a circa 1.500 metri di altitudine. Lo riferiscono i media locali. Durante un lancio con la tuta alare si è schiantato contro un albero. Polli era noto nell'ambiente degli sport estremi e aveva fondato " Morals Arrivederci ", un gruppo di sportivi conosciuti per i loro spettacolari video.

I soccorritori sono stati avvertiti dai compagni di volo che hanno assistito al fatale impatto.



Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network e, in particolare, sulla pagina Facebook personale di Polli. Il 31enne era considerato una delle più promettenti star di questa disciplina e doveva la sua notorietà agli impressionanti filmati, seguitissimi su internet, che documentano i vertiginosi lanci nel vuoto.



Nel 2013, lanciandosi da un elicottero, riuscì a centrare in volo la fessura della Roca Forada sulla montagna del Montserrat in Spagna.