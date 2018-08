Sisma in Indonesia, coppia di italiani superstiti: "Vivi per miracolo"

"Siamo vivi per miracolo": queste le parole di Mario e Carlotta , una coppia di italiani di rientro in Italia dalle vacanze in Indonesia, interrotte dal terribile sisma di due giorni fa che ha provocato decine di vittime. "Ci è crollato tutto addosso, stavamo scendendo le scale del resort nelle isole Gili quando è venuto giù tutto . Così siamo corsi al mare per cercare un punto sicuro, è stata un'esperienza drammatica ", hanno raccontato.

"Ci avevano detto che sarebbero stati predisposti tre voli speciali ma in tutta la giornata di ieri non ne è partito neanche uno", ha riferito la coppia durante lo scalo a Doha in attesa di prendere l'aereo per Milano.



"Abbiamo passato la notte in collina per la paura di tsunami dopo il terremoto, eravamo con Aldo Montano. Sul posto non abbiamo ricevuto alcuna assistenza, se non le prime cure mediche da parte del personale del resort", hanno aggiunto.



Intanto i soldati impegnati nei soccorsi a Lombok hanno estratto un uomo ancora vivo dalle macerie di una grande moschea crollata a nord dell'isola. Il sopravvissuto si trovava sotto il tetto crollato della moschea di Jabal Nur. Al momento i morti accertati del sisma di magnitudo 7.0 è di 98 vittime, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro nelle aree devastate dai crolli.