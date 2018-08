Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l'isola di Lombok , in Indonesia , provocando almeno 91 vittime, tra cui anche un bambino di un anno. Oltre 200 persone sono rimaste ferite e molti edifici sono crollati o hanno subito gravi danni, mentre la gente si riversava in strada, terrorizzata. Diversi hotel sono stati evacuati, come anche l'ospedale dell'isola, rimasto privo di elettricità. Mille e duecento i turisti evacuati da tre isole vicine a Lombok.

Sisma in Indonesia, il giorno dopo Ansa 1 di 25 Ansa 2 di 25 Ansa 3 di 25 Ansa 4 di 25 Ansa 5 di 25 Ansa 6 di 25 Ansa 7 di 25 Ansa 8 di 25 Ansa 9 di 25 Ansa 10 di 25 Ansa 11 di 25 Ansa 12 di 25 Ansa 13 di 25 Ansa 14 di 25 Ansa 15 di 25 Ansa 16 di 25 Ansa 17 di 25 Ansa 18 di 25 Ansa 19 di 25 Ansa 20 di 25 Ansa 21 di 25 Ansa 22 di 25 Ansa 23 di 25 Ansa 24 di 25 Ansa 25 di 25 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La prima scossa, più forte, è stata seguita da altre scosse di assestamento, dice l'Usgs, la più forte di magnitudo 5.4. Il terremoto è stato sentito anche a Bali, come testimoniano molti post sui social media, con edifici e centri commerciali danneggiati.



L'isola di Lombok è molto frequentata dai turisti occidentali per le sue meravigliose spiagge bianche e per la barriera corallina.



Le autorità indonesiane hanno in un primo momento lanciato l'allarme tsunami, che è però ben presto rientrato. L'epicentro è stato localizzato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara occidentale dell'isola stessa, a una profondità di 10,5 chilometri.La scossa arriva dopo un altro terremoto che ha colpito l'isola dell'arcipelago indonesiano il 29 luglio, provocando la morte di 16 persone.



L'Indonesia è un Paese ad alta intensità di terremoti perché si trova sull' "Anello di fuoco", la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico, dove si calcola che avvengano il 90% dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello.



Farnesina: "Nessun italiano coinvolto" - "Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili dopo il sisma". L'Unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e Gili.