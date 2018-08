Sisma in Indonesia, migliaia di turisti in fuga | Oltre 140 le vittime

Sono migliaia i turisti che, dopo il violento terremoto che ha devastato Lombok , stanno facendo le valigie per lasciare al più presto l'isola, dove il sisma ha provocato oltre 140 vittime. Alcune compagnie, tra cui Garuda e Air Asia, hanno subito annunciato voli extra per cercare di soddisfare le richieste di tutti quelli che intendono ritornare a casa.

Il portavoce dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, spiega che molti turisti stranieri sono stati evacuati in barca dalle tre isole dell'arcipelago di Gili, al largo della costa nord-occidentale di Lombok.



Case crollate e località difficili da raggiungere - Il Paese è di nuovo precipitato nel caos con questa nuova scossa, che arriva a solo una settimana da un altro violento terremoto che ha sconvolto la località turistica, uccidendo 17 persone.



Oltre ai morti, si contano almeno 209 persone rimaste gravemente ferite. Le strade sono danneggiate, così come i ponti, e molte località sono difficili da raggiungere. Le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare i sopravvissuti e per evacuare circa 1.200 turisti dalle Gili, tre minuscole isole tropicali a pochi chilometri a nord ovest da Lombok.