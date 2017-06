Sergio Zanotti, l'imprenditore bresciano 56enne scomparso ad aprile del 2016 e indicato come rapito in Siria da gruppi legati ad Al Qaeda, è comparso in un nuovo video. Nel filmato, caricato su Youtube da un utente identificato come Abu Jihad, Zanotti appare in ginocchio, con due uomini armati alle sue spalle: "Oggi è il primo maggio. Mi chiamo Zanotti Sergio. Questo è il secondo richiamo che mi lasciano fare", dice.