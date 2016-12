Italiano rapito, ex moglie: pensavo fosse morto, spero torni presto

"Da sei mesi sono in contatto con la Farnesina e mi è sempre stato detto di non parlare con nessuno della vicenda. Spero che il padre delle mie figlie possa tornare a casa". Lo ha detto Yolande Mainer, l'ex moglie di Sergio Zanotti, presunto ostaggio di un gruppo armato tra Siria e Turchia. Pensavo peggio, pensavo fosse morto. Non so perché sia andato laggiù, ma lo conosco bene e penso lo abbia fatto per aiutare un amico", ha spiegato la donna.