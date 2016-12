Bresciano rapito in Siria nel video appello, l'ex socio: "E' andato in Turchia per una fidejussione"

"In Turchia, Sergio, ci è andato per me". Lo ha rivelato Marco Scalvinoni, 50 anni, amico di Sergio Zanotti, il bresciano 56enne che compare in un video pubblicato nei giorni scorsi nel quale chiede aiuto al governo italiano, dicendo di essere stato rapito in Siria da un gruppo armato. "Cercavo soldi per rientrare nel giro del commercio di metalli ferrosi. Avevo bisogno di una fidejussione. Lui mi disse che aveva contatti con finanziarie in Turchia".