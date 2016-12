Padoan: "Flessibilità è nelle regole Ue Abbiamo tutto il diritto di chiederla"

"Permettetemi di sollecitare il nostro sistema bancario e finanziario ad approfittare di una Ue più forte e integrata". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan . "La Capital market union è una grande opportunità per il nostro Paese", ha spiegato. Padoan è poi tornato sulla questione flessibilità dopo lo scontro Renzi-Ue . "Non c'è nulla che non sia compatibile" con le regole Ue nelle richieste di flessibilità da parte dell'Italia.

"Flessibilità è nelle regole Ue" - Anche alla luce delle importanti riforme fatte, ha sottolineato Padoan, "abbiamo tutto il diritto di chiedere all'Europa una gestione delle regole fiscali più flessibile, in base alle regole che l'Europa ha definito".



"Evitare momenti di incertezza" - "Ci auguriamo che la risposta (dell'Ue sulla flessibilità nel considerare i conti italiani, ndr) sia sciolta presto, per evitare momenti di incertezza", ha aggiunto il ministro dell'Economia ad un convegno a Roma con il suo omologo britannico George Osborne.



Juncker: "Commissione Ue non seguirà austerità stupida" - E, a proposito dell'analisi dei bilanci nazionali, "la Commissione europea svolgerà il suo ruolo senza fare una politica severa e stupida di austerità". Lo ha assicurato il presidente della Commissione europea Jean Claude-Juncker parlando alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo.



"Ampiamente sufficienti i criteri di flessibilità attuali" - Tuttavia, ha aggiunto Juncker, "la Commissione ha introdotto alcuni criteri di flessibilità al patto di Stabilità e questi sono ampiamente sufficienti per permettere agli Stati membri, anche quelli che affrontano grandi difficoltà, di presentare bilanci che rispettino tutte le esigenze".