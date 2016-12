Weber (Ppe) contro Matteo Renzi: "Mette a rischio la credibilità dell'Ue"

"Matteo Renzi sta mettendo a repentaglio la credibilità dell'Europa a vantaggio del populismo". Lo ha detto il presidente del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) all'Europarlamento, il tedesco Manfred Weber, intervenendo alla plenaria di Strasburgo. "Quando vediamo che l'Italia non è disposta ad aiutare la Turchia se non in cambio di una contropartita, tutto ciò va a svantaggio dell'Unione europea", ha aggiunto.

"Europa capace di successi" - "L'Europa è capace di grandi successi. Sono stato orgoglioso di vedere Federica Mogherini siglare l'accordo sul nucleare iraniano. E la voglio ringraziare per il suo lavoro", ha poi sottolineato il presidente del gruppo Ppe.



Il post al vetriolo di Renzi. "L'Italia, sempre più aperta e attrattiva per gli investimenti internazionali. Con grandi aziende globali che non fanno più mordi e fuggi come in passato, ma hanno deciso di puntare sul nostro Paese, di scommettere sul suo futuro", "la risposta migliore a chi, forse impaurito da questo nuovo protagonismo italiano, preferirebbe averci più deboli e marginali, come purtroppo è spesso accaduto in passato. Se ne facciano una ragione: l'Italia è tornata, più solida e ambiziosa". Così su Facebook il premier aveva risposto a Jean-Claude Juncker e alla Commissione Ue che avrebbero lamentato di non avere autentici interlocutori a Roma. Ma puntualmente la nuova uscita di Renzi è stata a sua volta attaccata duramente dal tedesco Manfred Weber. Insomma, il braccio di ferro continua