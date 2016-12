Migranti, Ue: fondi italiani pro-Turchia fuori dai conteggi del deficit

I contributi nazionali al finanziamento dei Paesi dell'Unione europea alla Turchia per l'emergenza profughi "non verranno contabilizzati ai fini del deficit di bilancio, in base al Patto di stabilità e di crescita". Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo europeo, Margaritis Schinas, che ha ricordato come ciò fosse già stato stabilito nell'accordo raggiunto al vertice di dicembre.

"I contributi nazionali" al fondo di 3 miliardi di euro per la Turchia in relazione all'emergenza rifugiati "non saranno considerati per il calcolo del deficit dei Paesi membri secondo il Patto di stabilità e crescita", questa è la posizione della Commissione europea che "è nota dallo scorso dicembre". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, citando testualmente una "nota a piè di pagina" del testo degli accordi fatti circolare dopo l'accordo raggiunto a dicembre.



Renzi chiedeva chiarimenti - Non più tardi di venerdì Renzi al termine del colloquio con Angela Merkel aveva detto di attendere chiarimenti. "Stiamo aspettando che le istituzioni europee ci diano risposte sul modo di intendere e concepire questo contributo", aveva puntualizzato, aggiungendo: "Mi auguro che arrivino prima della conferenza di Londra" sulla Siria in programma giovedì prossimo, alla quale lui e la Merkel prenderanno parte.