Migranti, dopo Msf anche l'Onu contro l'Ue: "Non combatte gli abusi in Libia"

L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Zeid Raad Al Hussein, ha denunciato la gestione della crisi migratoria da parte dell'Ue, accusando gli europei di non combattere gli abusi subiti dai migranti in Libia. Il "modus operandi" adottato dopo il vertice di Parigi sulla crisi migratoria "non fornisce un programma dettagliato per affrontare la catastrofe umanitaria che continua in Libia e lungo le sue coste", ha spiegato.