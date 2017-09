Migranti, governo: "Piano con le Ong per gestire i campi di detenzione in Libia"

Il progetto prevede di cominciare a Tripoli, per "poi allargarsi" ad altre parti della Libia, "prima fornendo aiuti dall'esterno, con cibo, beni di prima necessità, kit medici, coperte, materassi e letti, per poi piano piano mettere un piede nella porta" dei campi, "fino ad arrivare a gestirli", ha spiegato il viceministro.



"Ci sono però due condizioni: che sia garantita la sicurezza e che le autorità libiche concedano i permessi", ha sottolineato Giro, precisando che "c'è un negoziato in corso". Altri 3 milioni di euro saranno destinati a un progetto speciale che riguarda le municipalità: "Non lavoreremo solo per i migranti, ma anche per i libici, attraverso i comuni, per ricostruire un minimo di vita civile sul territorio, con strutture sanitarie, scuole e sistemi di nettezza urbana".



Giro ha riscontrato la "disponibilità" da parte delle Ong, di cui "alcune lavorano già in Libia con la Cooperazione", al piano proposto. E dal 10 settembre sarà inviato a Tripoli un responsabile dell'ufficio di Tunisi dell'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo.