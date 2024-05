Emiliano "indisponibile", la commissione Antimafia sconvoca la seduta del 2 maggio

La commissione Antimafia nella serata di martedì ha sconvocato la seduta prevista per giovedì 2 maggio.

E' quanto si legge sul sito della Camera. La riunione era stata calendarizzata per sentire il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che però si era detto "indisponibile" per quella data e aveva chiesto un rinvio. La seduta era stata convocata per avere chiarimenti da Emiliano sulle vicende e sulle inchieste in merito ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari.