Emiliano dopo la richiesta di un'audizione all'Antimafia: "Inopportuno"

Il presidente della Puglia Michele Emiliano non ritiene sia opportuna in questo momento una sua audizione in commissione Antimafia.

Lo ha scritto il governatore in una lettera inviata alla presidenza della commissione stessa, che gliel’aveva richiesta per avere da lui chiarimenti sulle vicende e sulle inchieste in merito ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari. Emiliano motiverebbe il suo no con una serie di delicati impegni legati alla fase politica in Consiglio regionale. Ma l'Antimafia insiste: "Non può esimersi, a breve una data".