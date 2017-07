Interpol, addestrati per uccidere: 173 militanti Isis pronti a colpire in Europa

Una lista di 173 militanti dell'Isis pronti a colpire in Europa. L'elenco, stilato dall'intelligence Usa in base ad informazioni raccolte in Siria e in Iraq, sarebbe stato recapitato all'Interpol. Si tratterebbe di jihadisti addestrati per organizzare attacchi kamikaze nel nostro continente per vendicarsi delle sconfitte militari subite dallo Stato islamico in Medio Oriente. La notizia è stata pubblicata dal Guardian online.