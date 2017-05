L'Isis minaccia l'Europa: "Colpire gli infedeli durante il Ramadan"

Portare avanti una "guerra totale per colpire gli infedeli in Europa" durante il Ramadan. E' l'appello lanciato dall'Isis ai suoi seguaci, alla vigilia dell'inizio del mese sacro per l'Islam. Lo riportano i media britannici. In un video pubblicato su YouTube dal titolo "Dove sono i leoni della guerra?", lo Stato islamico invita i "fratelli musulmani in Europa ad attaccare gli europei nelle loro case, nei mercati, nelle strade e nei raduni".