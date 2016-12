Giappone, lasciano il figlio nel bosco per punizione: bimbo disperso da tre giorni

Continuano senza sosta le ricerche di un bimbo di sette anni disperso da sabato in un bosco vicino alla città di Nanae, sull'isola di Hokkaido, in Giappone. Il bambino era stato lasciato nel bosco dai genitori, che volevano punirlo dopo averlo visto lanciare sassi. Inizialmente la coppia aveva raccontato alla polizia che Yamato Tanooka, questo il nome del bambino, si era perso mentre raccoglieva piante. Solo in un secondo momento avevano ammesso di avere lasciato intenzionalmente il figlio nel bosco.