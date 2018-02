Gb, esplosione in edificio a Leicester: 5 persone morte, si temono dispersi

E' di 5 morti il bilancio dell'esplosione che domenica sera ha distrutto un minimarket nella città britannica di Leicester, provocando un incendio e devastando anche gli appartamenti sovrastanti di uno stabile di due piani. Lo riferisce la polizia, sottolineando che potrebbero esserci dei dispersi. Quattro persone sono ricoverate in ospedale. La polizia britannica ha dichiarato di non disporre di elementi per attribuire al terrorismo quanto accaduto.