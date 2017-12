Austria, esplosione in un impianto di gas: almeno un morto e 18 feriti

E' di almeno un morto e 18 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten an der March, in Austria. "Allo scoppio è seguito un incendio, ma la situazione è tornata sotto controllo", ha riferito la polizia. Secondo la Croce Rossa, i feriti sarebbero 18. L'area è stata isolata e i flussi di gas dalla Russia verso l'Italia si sono interrotti: non ci dovrebbero essere comunque problemi per i cittadini.