Florida, colpisce il cane guida di una coppia non udente: scoppia una rissa

Matthew Silvay e Hazel Ramirez, entrambi non udenti, si trovavano a bordo di un aereo diretto ad Orlando, quando un altro passeggero, Timothy Manely, avrebbe colpito con un pugno in testa il loro cane guida. Il padrone dell'alano, visibilmente irritato, ha reagito insultando Manely, ma prima che la lite potesse degenerare, l'uomo è stato convinto dalla fidanzata, al quinto mese di gravidanza, a lasciar perdere. Il diverbio è però ripreso poco dopo al terminal dell'aeroporto, quando la coppia ha deciso di aspettare che l'uomo scendesse dall'aereo per un altro confronto. La lite si è tramutata velocemente in uno scontro fisico: Manley avrebbe colpito la giovane donna incinta allo stomaco, causando la reazione del fidanzato della ragazza, che lo ha buttato a terra, mentre gli altri passeggeri cercavano di separarli. La coppia ha annunciato che sporgerà denuncia.