Donna di 72 anni viene arrestata dopo aver aggredito una soldatessa incinta

Incredibile ma vero. Judy Tucker, una donna di settantadue anni residente a Macon, in Georgia, ha attaccato all'interno di un ristorante due soldatesse, una delle quali incinta. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite, avvenuta pochi minuti prima in un parcheggio e in seguito alla quale la donna ha seguito, insieme al figlio, le due soldatesse all'interno di un ristorante. Nonostante una delle due avesse dichiarato apertamente di essere incinta, la Tucker l'ha aggredita, cercando di toglierle di mano il cellulare con cui stava riprendendo la scena. Subito alcuni clienti del locale sono intervenuti per separarle e la donna è stata scortata all'esterno, dove la polizia l'ha arrestata per aggressione. La Tucker è poi uscita su cauzione.