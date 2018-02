Marissa Rundell, una giovane madre di 19 anni, si trovava con il figlio di soli otto mesi a bordo di un aereo della Delta Flight, in attesa di decollare dall’aeroporto JFK verso Syracuse, nello stato di New York. Quello che Marissa certamente non si aspettava era che la passeggera che doveva sedersi accanto a lei avrebbe fatto una scenata a causa del suo bambino. Infatti la donna, di cui non sappiamo l’identità, appena si è resa conto che avrebbe avuto accanto un neonato, ha cominciato a protestare, chiedendo di cambiare posto.



“Le ho chiesto di non imprecare di fronte a mio figlio – ha dichiarato la giovane madre – e lei mi ha risposto di stare zitta”. Ma non è finita qui. Quando una hostess è arrivata in soccorso della giovane, la passeggera maleducata se l’è presa anche con lei, minacciando di farla licenziare. A quel punto l’assistente di volo ha deciso di cacciare dall’aereo la donna, facendola accompagnare fuori da un addetto alla sicurezza.