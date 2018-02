Usa, scoppia il panico tra i passeggeri del volo: l’aereo atterra con il motore scoperchiato

Attimi di paura a bordo del volo 1175 della United Airlines, costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un danno a uno dei motori. L’aereo era decollato martedì da San Francisco e si stava dirigendo a Honolulu, quando all’improvviso il rivestimento esterno di un motore si è completamente staccato. “Abbiamo sentito un forte rumore - ha dichiarato una donna - poi l’aereo ha iniziato a tremare”. Subito si è scatenato il panico tra i passeggeri, che hanno poi condiviso video e foto di quegli attimi sui social. A bordo era anche presente Erik Haddad, un ingegnere del colosso Google che, per nulla impaurito, ha postato qualche tweet ironico sull’accaduto. In uno dei video condivisi in rete, si possono vedere i passeggeri ripetere la parola “brace” (“preparatevi”) pochi attimi prima che il velivolo tocchi in sicurezza il suolo.