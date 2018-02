Caricabatterie del cellulare prende fuoco dopo l’atterraggio: panico in aereo

I passeggeri del volo di mercoledì 31 gennaio partito da Mosca e diretto a Volgograd hanno vissuto momenti di paura durante le fasi di atterraggio del velivolo a causa di un piccolo incendio provocato dal caricabatterie portatile di un cellulare. Secondo le testimonianze di alcuni passeggeri, il piccolo strumento si sarebbe surriscaldato a tal punto da incendiarsi.



Di fronte a fumo e fiamme, alcuni viaggiatori sono stati evacuati, mentre altri hanno cercato di spegnere l'incendio utilizzando delle bottigliette d'acqua. Per fortuna l'incidente non ha avuto particolari conseguenze, se non lo spavento vissuto dalle persone a bordo.