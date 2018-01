Passeggero rifiutato da due compagnie aeree perché indossava troppi indumenti

Quando Ryan Carney Williams è arrivato all'aeroporto islandese di Keflavik e si è reso conto che avrebbe dovuto pagare una sovrattassa sul suo bagaglio, ha cercato di rimediare indossando più abiti, fino a raggiungere un totale di otto paia di pantaloni e dieci magliette. Ma le cose non sono andate proprio come il giovane aveva previsto.



All'imbarco, infatti, il ragazzo conosciuto su Twitter come Ryan Hawaii è stato bloccato dallo staff, che lo ha invitato ad allontanarsi e in un secondo momento si è rivolta alla polizia dell'aeroporto. Secondo quanto riportato dallo stesso Ryan sui social, sarebbe stato arrestato e immobilizzato, ma i guai non sono ancora finiti.



Il giorno successivo, seppur in possesso di un nuovo biglietto con un'altra compagnia aerea, Ryan è rimasto nuovamente a terra, rifiutato dall'equipaggio a causa dei problemi avuti in precedenza. Dopo essere rimasto senza soldi e senza bagaglio - imbarcato regolarmente in stiva al primo tentativo - Ryan ha nuovamente tentato di prendere un volo che lo riportasse a casa, in Inghilterra, e questa volta la sua vicenda ha avuto un lieto fine.