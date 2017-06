Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube insieme contro il terrorismo

Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube si uniscono nella lotta alla diffusione di contenuti terroristici online annunciando la creazione del "Global Internet Forum to Counter Terrorism". I colossi dell'hi-tech mettono in evidenza in una nota il loro progetto: "Crediamo di poter avere un impatto maggiore sulla minaccia del contenuto terroristico online lavorando insieme e condividendo il meglio delle nostre rispettive tecnologie e modalità operative".