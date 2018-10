Bruxelles, Jean-Claude Juncker balla sul palco imitando Theresa May

Note di un pianoforte e un rapido balletto. Così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, esordisce sul palco del Comitato europeo delle Regioni prima di cominciare il suo discorso. Impossibile non notare la somiglianza con l'ingresso di Theresa May al Congresso dei Tory, che sulle note di "Dancing Queen" degli Abba ha strappato sorrisi e applausi alla platea. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Juncker, l'imitazione in questione vuole essere un omaggio proprio al Primo Ministro inglese.