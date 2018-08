La premier britannica Theresa May ha iniziato oggi il suo viaggio nell'Africa sudsahariana, con prima tappa Cape Town. L'intento, in vista di una probabile Brexit, è di riallacciare i rapporti commerciali con le ex colonie più bisognose di investimenti. Al suo arrivo, la May è stata accolta da un gruppo di studenti che si sono messi a cantare e ballare al punto da coinvolgere la stessa premier, che si è lasciata trascinare dal ritmo: i suoi movimenti sono però risultati piuttosto rigidi e goffi, tanto da valerle sui social l'ironico appellativo di "natural woman". Questo non le ha però impedito di abbandonare ogni timidezza e partecipare alla coreografia.