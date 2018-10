Theresa May balla sulle note di "Dancing Queen": le sue imitazioni diventano virali

Tantissimi i meme sui social e centinaia di imitazioni: dai giornalisti delle principali emittenti tv alle persone comuni che poi hanno postato i video in rete. Tutti pazzi per Theresa May e per la sua entrata trionfale al congresso dei Tory a ritmo di "Dancing Queen" . Tutto il mondo ha parlato infatti del suo balletto d'ingresso: una performance che di sicuro ha avuto l'effetto di rendere più simpatica agli occhi degli elettori colei che è stata definita la "nuova lady di ferro".

Non è la prima volta che la May si improvvisa ballerina: già durante una visita ufficiale in Sudafrica e in Kenya ha iniziato a ballare insieme ad un gruppo di studenti. E ora a Birmingham si è dilettata sul palco con gli ABBA. Per di più, all’inizio del suo intervento al congresso del partito conservatore britannico, Theresa ha ricordato le disavventure del discorso dell'anno passato: intralciato dalla sua tosse persistente e dal collasso delle lettere dello slogan alle sue spalle.