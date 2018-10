Gb, al Congresso dei Tory Theresa May balla sulle note di “Dancing Queen”

In occasione del congresso dei Tory, a Birmingham, Theresa May ha fatto il suo discorso di apertura, ma a differenza dello scorso anno è salita sul palco con una maggiore grinta. È entrata in sala sulle note di “Dancing Queen”, lasciandosi influenzare dal ritmo travolgente e regalando a tutti i presenti una divertente performance di ballo. La May è avvezza a queste improvvisate, come quando durante la visita ufficiale in Sudafrica e in Kenya ha iniziato a ballare insieme ad un gruppo di studenti. Per di più, all’inizio del suo intervento al congresso del partito conservatore britannico, Theresa ha ricordato le disavventure del discorso dell'anno passato: intralciato dalla sua tosse persistente e dal collasso delle lettere dello slogan alle sue spalle. Insomma, non si può dire che alla May manchi l’ironia.