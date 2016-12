Attentato a Istanbul: 5 morti e 36 feriti Media: il kamikaze è un turco dell'Isis

Stranieri sono anche 24 feriti, molti dei quali israeliani, con il premier Benjamin Netanyahu che non esclude un attacco mirato.



Kamikaze si è fatto esplodere in una zona turistica - Il kamikaze si è fatto esplodere pochi minuti prima delle 11 di domenica mattina all'angolo con viale Istiklal, lunga strada pedonale che collega piazza Taksim alla discesa per la torre di Galata: il centro dello shopping e del turismo di Istanbul, a due passi dal più grande centro commerciale della zona e da un ufficio governativo.



Un attacco ancora senza rivendicazioni che, secondo gli investigatori, è avvenuto prima di quanto pianificato, forse perché il kamikaze temeva di essere fermato dalla polizia. Di certo, fosse avvenuto un paio d'ore più tardi, sarebbe stata una strage di proporzioni ancora peggiori.