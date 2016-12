Turchia, il gruppo curdo Tak rivendica l'attentato di Ankara

Il gruppo Falconi per la liberazione del Kurdistan, Tak, ha rivendicato l'attentato di Ankara in cui mercoledì hanno perso la vita 28 persone . "E' una risposta alle politiche del presidente Recep Tayyip Erdogan", hanno scritto minacciando altri attacchi. La rivendicazione è apparsa sul sito web del gruppo, in passato legato al Pkk. I militanti hanno rivelato che l'attentatore era un ragazzo turco di 26 anni.

Secondo le dichiarazioni del Tak l'attentatore non sarebbe quindi il curdo-siriano Saleh Necar individuato dal premier turco Ahmet Davutoglu, ma il militante Abdulbaki Sonmez, nome in codice Zinar Raperin.



Questo il testo del comunicato apparso sul sito internet del gruppo: "Lo scorso 17 febbraio, la sera, un attacco suicida è stato compiuto da un guerriero del sacrificio contro un convoglio militare della Repubblica turca fascista ad Ankara...L'attacco è stato sferrato dal Battaglione Immortale dei Tak".



I militanti avevano rivendicato anche l'attacco della notte del 23 dicembre all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, in cui un'addetta alle pulizie era rimasta uccisa e un'altra ferita durante una sparatoria.



In totale 20 fermi - Intanto sono 20 le persone fermate dalle autorità turche in 8 diverse province con l'accusa di aver contribuito all'organizzazione dell'attentato. Lo riferiscono fonti della procura della capitale turca.