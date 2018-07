"Tornatene in Messico", 91enne preso a mattonate in California

Circa due volte l’anno, Rodolfo Rodriguez , messicano di 91 anni, parte da Michoacan per far visita alla sua famiglia a Willowbrook , città nella contea di Los Angeles. Il 4 luglio scorso stava facendo la sua passeggiata pomeridiana nel quartiere, quando una donna l’ha aggredito con un mattone, provocandogli varie ferite sul viso. La sconosciuta poi ha "arruolato" un gruppo di uomini per unirsi a lei nell'aggressione. Una testimone: "Un’afroamericana l’ha picchiato di fronte a una bambina di 4 anni”. Lei si difende: "Stava cercando di portarmi via la bambina".

"Siamo preoccupati - ha detto il vice sceriffo D'Angelo Robinson alla Cnn - Era presente anche una bambina di circa 4 anni: non possiamo permetterci che questo genere di persone girino liberamente per strada". Probabilmente si trattava della figlia della donna. Le autorità stanno cercando i responsabili e indagando sulla vicenda.



Una testimone, Misbel Borjas, ha visto la donna colpire Rodriguez. "L'ho sentita dire: torna nel tuo Paese, torna in Messico", ha detto la testimone alla Cnn. "Quando ho provato a videoregistrarla con il mio cellulare, la donna ha provato a colpire anche la mia macchina". Borjas ha poi raccontato di aver visto l’assalitrice correre verso un gruppo di uomini e dire loro: “Stava cercando di portarmi via la bambina”. Ma la vittima nega questa versione.



Il 91enne ha trascorso cinque o sei ore in ospedale con diverse fratture. "Vogliamo giustizia per nostro nonno", ha detto il nipote di Rodolfo. La famiglia ha lanciato una petizione per chiedere un contributo per le spese mediche.