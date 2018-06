Usa, oltre 50mila migranti fermati al confine con il Messico

L'invio della Guardia nazionale e la "tolleranza zero" dell'amministrazione Trump, non hanno fermano gli oltre 50mila migranti fermati in maggio alla frontiera tra Usa e Messico per il terzo mese consecutivo, secondo dati ufficiali del governo americano. Lo scorso mese l'aumento e' stato del 160% rispetto al maggio 2017 e leggermente piu' alto del mese precedente. Le famiglie e i minori non accompagnati continuano ad arrivare numerosi.