Caos migranti alla frontiera Usa-Messico: oltre 200 in attesa di asilo Afp 1 di 19 Afp 2 di 19 Afp 3 di 19 Afp 4 di 19 Afp 5 di 19 Afp 6 di 19 Afp 7 di 19 Afp 8 di 19 Afp 9 di 19 Afp 10 di 19 Afp 11 di 19 Afp 12 di 19 Afp 13 di 19 Afp 14 di 19 Afp 15 di 19 Afp 16 di 19 Afp 17 di 19 Afp 18 di 19 Afp 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Proprio mentre i migranti si dirigevano al confine, le autorità di frontiera statunitensi avevano dichiarato che non avrebbero accettato nuovi richiedenti asilo fino allo smaltimento delle persone già all'interno della struttura.



Il gruppo giunto a San Isidro comprende numerosi donne e bambini. Alcuni di loro hanno affermato di essere in fuga dai propri Paesi perché "in pericolo di vita". Alex Mensing, dell'organizzazione "Pueblo Sin Fronteras" che ha messo insieme la carovana, ha detto che 50 migranti sono stati accolti nel centro d'immigrazione. Intanto in molti hanno scelto di non fare ritorno nel vicino centro di accoglienza per la notte, in segno di solidarietà.



Di caravan di migranti che hanno raggiunto la frontiera degli Stati Uniti dal Sud ce ne sono state diverse negli ultimi anni. Quest'ultima ha però colpito particolarmente l'opinione pubblica dopo le recenti dichiarazioni da parte del presidente americano Donald Trump, il quale ha descritto i flussi di migranti come "una minaccia per gli Stati Uniti".