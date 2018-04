Trump: "Se il Messico non ferma il flusso migratorio costruiremo il muro"

Donald Trump torna ad attaccare il Messico dicendo che le autorità locali "stanno facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a sud e poi passare negli Stati Uniti. Ridono delle nostre stupide leggi sull' immigrazione . Devono fermare il grande flusso di droga e persone, o fermerò la loro mucca da mungere, il Nafta (North American Free Trade agreement). Abbiamo bisogno del muro".

Il presidente Usa ha lanciato il suo messaggio via Twitter, ribadendo quindi ancora una volta la necessità di costruire un muro al confine tra gli Usa e il Messico. Trump ritiene inoltre che "i flussi di persone in arrivo stiano cercando di trarre vantaggio dal Daca (il programma di protezione per i dreamers)".



E proprio il Daca è stato preso di mira da Trump in un altro tweet. "Alle pattuglie di confine non è possibile svolgere correttamente il proprio lavoro per colpa di ridicole leggi liberali dei Democratici come il "Catch and Release". I Repubblicani ora devono far passare leggi severe. Basta con l'accordo Daca", ha minacciato infatti il presidente Usa.