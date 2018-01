Usa, Trump: senza muro no ad accordo su immigrazione

" Non firmerò alcun accordo sull'immigrazione senza il muro ". Così Donald Trump parlando della presunta intesa raggiunta con repubblicani e democratici per lavorare ad una legge che includa la sicurezza dei confini, la lotteria dei visti, la catena migratoria e il programma per i dreamer. " Abbiamo bisogno del muro col Messico per la sicurezza, e la sicurezza è la priorità numero uno", ha quindi aggiunto Trump.

Trump: "Usa potrebbero rientrare in accordo di Parigi" - Il tycoon, nel corso di una conferenza stampa, ha quindi detto che gli Usa potrebbero "rientrare" nell'accordo di Parigi sul clima. "L'accordo di Parigi, così come l'avevamo firmato, era ingiusto per gli Stati Uniti - ha detto Trump -. Noi potremmo in teoria tornarci sopra".



Russiagate, Trump: "Improbabile un mio interrogatorio" - Trump è quindi passato a parlare del cosiddetto Russiagate definendo "improbabile" un suo interrogatorio. "Quando non si riscontra alcuna collusione, e non hanno rilevato alcuna collusione ad alcun livello, appare improbabile essere ascoltati", ha spiegato infatti il presidente.



Il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller ha in realtà fatto sapere ai legali di Trump di essere interessato a sentire il presidente, ma gli avvocati, pur garantendo di cooperare con l'inchiesta, vorrebbero evitare un interrogatorio o limitarne scopo e modalità (anche con risposte scritte).