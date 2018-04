Frontiera Messico, Texas e Arizona con Trump su Guardia Nazionale

Ducey ha sottolineato che "Washington ha ignorato questa questione per troppo tempo e che c'è bisogno di aiuto", assicurando che l'Arizona collaborerà appieno con l'amministrazione Trump.



Martedì, nel corso di una conferenza stampa, Trump aveva annunciato a sorpresa la decisione di schierare l'esercito per controllare i 3.145 chilometri di confine. L'uscita di Trump aveva preso in contropiede il Pentagono: il presidente infatti non ha specificato quale esercito avrebbe schierato. Una legge del 1978 vieta l'uso delle truppe federali all'interno dei confini americani e per farlo è necessario il via libera del Congresso che difficilmente lo avrebbe concesso.