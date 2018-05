Neo Geo Mini è realtà, prime immagini ufficiali

Ve ne avevamo parlato qualche giorno fa, ma ora è ufficiale: SNK porterà nei negozi di tutto il mondo una versione miniaturizzata del suo storico cabinato.



Neo Geo Mini arriverà in due colorazioni, differtenti a seconda del paese in cui lo si acquisterà, e includerà ben 40 giochi, tra cui spicca, ovviamente, il leggendario Metal Slug. Per la lista completa dei titoli, però, dovremo attendere maggiori informazioni dalla casa giapponese.



La console sarà dotata di uno schermo da 3,5 pollici, ma avrà anche quattro porte (HDMI, AUX e due per i controller) per poterlo collegare a una qualsiasi TV e giocare come se fosse una console da salotto classica.



Neo Geo Mini è davvero mini, perché sarà largo 10,8 cm, profondo 13,5 cm e alto 16,2 cm, per un peso complessivo di circa 600 grammi. Stando all'azienda giapponese, infatti, il cabinato sta nel palmo di una mano.



Tuttavia, non sono stati ancora annunciati il prezzo e la data in cui sarà disponibile sul mercato.