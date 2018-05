8 maggio 2018 16:15 Le invenzioni assurde di Nintendo Perché Labo è solo il punto di arrivo.

R.O.B., il compagno di giochi robotico (si fa per dire) per NES. Labo è solo l’ultima scommessa di Nintendo: giocattoli e videogiochi, costruzioni e interazioni, tra digitale e reale. Un esperimento pensato per sfruttare in maniera differente le potenzialità di una console come Switch e soprattutto dei suoi due Joy-Con. Ma Labo non è la prima e di sicuro non sarà l’ultima trovata che oscilla tra il genio e la follia e partorite dai team di Nintendo.



Tra il 1985 e il 1986 arriva nel mondo, dal Giappone all’Europa, R.O.B. Il Robotic Operator Buddy è una delle mosse di Nintendo per allontanare l’idea che il NES, la console degli anni ’80 a cui si collega R.O.B., sia pensata solo per i classici videogiochi. È ancora aperta la ferita lasciata dal crollo del settore un paio di anni prima, quando le scellerate scelte di Atari trascinarono al collasso l’intero settore.



R.O.B. è un robottino di plastica alto nemmeno trenta centimetri, capace di ricevere ordini dal televisore grazie a dei sensori inseriti al posto degli “occhi” e che leggevano e interpretavano i lampeggii colorati lanciati dalla TV. Sono solo due i giochi proposti per l’amichetto robotico, Gyromite e Stack Up. In entrambi il videogioco interagisce con il mondo reale, facendo muovere le braccia di R.O.B. che può raccogliere e spostare piccoli oggetti in plastica e che, nel caso di Gyromite, lo portano in questo modo a collaborare con il giocatore, agendo in maniera intricata ma affascinante con il secondo controller.



L’idea ha comunque poca fortuna e R.O.B. è sopravvissuto più grazie alla natura esotica dell’esperimento e nei ricordi di chi c’era e di chi studia oggi la storia dei videogiochi, che per effettivi meriti. Non serve, poi, dedicare ulteriore spazio alle classiche pistole a raggi ottici come la Zapper per NES o il Super Menace (una sorta di bazooka!) per Super Nintendo. Facciamo un salto in avanti di qualche anno per arrivare a due periferiche piuttosto improbabili per Game Boy.



La Game Boy Camera, in vendita dal 1998 al 2002, era disponibile in differenti colori. Game Boy Camera e Game Boy Printer fanno esattamente quanto promesso dal nome: scattare foto e stamparle. Per farlo si inseriva nello slot dei giochi della leggendaria console portatile una cartuccia differente dal solito, quella che a tutti gli effetti ospitava una piccola fotocamera digitale. Ai tempi la trovata valse a Nintendo la palma per la macchina fotografica digitale più piccola della storia! I limiti evidentissimi della risoluzione dello schermo del Game Boy concedevano “creazioni” di 128x112 pixel al massimo. Più o meno un decimo di quanto permesso oggi dalla più scadente delle fotocamere dell’ultimo modello di telefonino da cestone del supermercato. Ma era proprio nella resa quadrettosa e inimitabile che si celava il fascino degli scatti effettuati con la Game Boy Camera.

Attenti a non finire la carta della Game Boy Printer! Senza dimenticarsi poi della possibilità di stampare il tutto grazie all’altra trovata improbabile: la Game Boy Printer, una stampante termica che per tecnologia e forma ricorda certe vecchie calcolatrici… o gli scontrini della cassa del bar in cui avete bevuto l’ultimo caffè. Il collegamento con la Game Boy Camera avveniva attraverso un semplice cavo e l’unico problema, a quel punto, era assicurarsi di non esaurire il rotolo di carta!