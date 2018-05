Non solo Nintendo Labo: le periferiche più strambe dei videogiochi

Il mondo dei videogiochi ha sempre goduto di una certa dose di creatività, non solo nella realizzazione di mondi di gioco e avventure fantastiche, ma anche per quanto riguarda le periferiche e i sistemi di controllo.



Le aziende non si sono mai fermati di fronte alla tradizionale concezione dei controller con croce direzionale, analogici e tasti di vario genere, ma hanno sempre sperimentato, portando sul mercato le idee più strambe, pazze e originali: la bilancia per giocare a Wii Fit, i bonghetti di Donkey Konga, la mitica Zapper per giocare a Duck Hunt, ma anche i controller per generi specifici come il Dual Strike e le chitarre di Guitar Hero.



Proprio nei giorni in cui arriva nei negozi Nintendo Labo, l'ennesima rivoluzione della casa di Super Mario di cui vi abbiamo parlato in anteprima qui, vi proponiamo quindi una selezione di quelli che, a nostro parere, sono gli accessori più simpatici e inspiegabili dell'industria dei videogiochi. Lo facciamo con una galleria di immagini che vi consigliamo di aprire a tutto schermo.