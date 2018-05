27 aprile 2018 10:29 Nintendo LABO, quando una scatola diventa un pianoforte Il curioso esperimento a base di videogiochi e cartone è finalmente disponibile sulle nostre console

C’è chi sostiene, non senza ragione in verità, che nel mondo dei videogiochi si sia ormai già visto un po’ di tutto… eppure non manca qualche sorpresa, ogni tanto. La più recente è Nintendo LABO, da pochissimo disponibile all’acquisto: si tratta di modo davvero inconsueto di unire il mondo fisico con i videogiochi, qualcosa che probabilmente solo Nintendo avrebbe potuto realizzare.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima (e, ovviamente, in attesa della nostra recensione: arriverà appena saremo riusciti a montare tutti i pezzi!), Nintendo LABO propone una serie di fogli di cartone pre-sagomati, da montare per creare delle vere e proprie periferiche. Queste, una volta completate con la console Nintendo Switch e i suoi controller Joy-Con, prendono letteralmente vita, trasportando il virtuale nel reale. È così che un pianoforte di cartone può suonare veramente, o che si può far andare una macchinina di cartone usando la console come telecomando.