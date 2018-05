Il Neo Geo Mini potrebbe essere presto realtà… ma è tutto vero?

Una fonte anonima ha fatto trapelare in rete delle immagini e delle informazioni su un presunto Neo Geo Mini realizzato da SNK.



La console portatile, come potete notare voi stessi dalla foto presente in questa notizia, riproduce un cabinato ed è fornita di un joystick, un set di tasti e uno schermo da 3.5".



Oltre alla possibilità di giocare dove si preferisce grazie alla portatilità, pare che ci sarà anche la possibilità di connettere la console alla TV con un cavo HDMI o collegare delle cuffie tramite la porta AUX. Infine, Neo Geo Mini sembrerebbe pure dotata di due connettori per dei controller addizionali.



Neo Geo Mini dovrebbe includere 40 giochi, tra cui spiccano cinque titoli della serie The King of Fighters e i primi tre Metal Slug.



Insomma, dopo il NES Mini, lo SNES Mini e il Mega Drive Mini, anche se in rete c'è chi dubita della veridicità dell'annuncio, tra potrebbe toccare a una grande gloria delle sale giochi: continuate a seguirci per scoprire tutti i dettagli ufficiali su Neo Geo Mini, tra cui il suo prezzo e la data di lancio.