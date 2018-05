OculusVR lancia un visore più economico: disponibile Oculus Go

OculusVR ha finalmente lanciato sul mercato il suo nuovo visore per la realtà virtuale, Oculus Go: si tratta del modello economico proposto dall'azienda di proprietà del gruppo Facebook, che permette di addentrarsi nel mondo della VR con un investimento tutto sommato modesto.



Oculus Go è un visore che non ha bisogno di un computer o uno smartphone per funzionare, ma si interfaccia con dispositivi Android o iOS tramite l'app gratuita Oculus App per consentire il caricamento di contenuti, ed è disponibile in due varianti: la prima, con memoria da 32 GB, è in vendita a 199 dollari e consente di archiviare un massimo di 3 film in HD, 10 giochi e 20 app contemporaneamente; la seconda, con taglio da 64 GB, è disponibile a 249 dollari permette invece di accumulare fino a un massimo di 7 film, 20 giochi e 40 app. I dati riportati da OculusVR sono ovviamente indicativi e potrebbero variare in base alle dimensioni di film e giochi che deciderete di acquistare.