Il regista di Deadpool 2 dirigerà il film di The Division

Lanciato nel 2016 su PC e console, The Division è un gioco di massa prodotto da Ubisoft e ispirato ai romanzi del compianto Tom Clancy , che da due anni vede migliaia di agenti virtuali impegnati nel tentativo di salvare New York City da un'epidemia che ha colpito la metropoli americana. Dopo il successo del gioco, Ubisoft e il team di sviluppo Massive Entertainment hanno raggiunto un accordo con il regista Stephen Gaghan per la realizzazione di un lungometraggio che vedeva star di Hollywood come Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain nei panni dei protagonisti. Del progetto, però, si sono perse le tracce pochi mesi dopo l'annuncio ufficiale, o almeno fino a qualche ora fa.

Sulle pagine di Variety, infatti, è arrivata la conferma di un avvicendamento alla regia del film di The Division, che sarà ora diretto dall'ex-stuntman David Leitch, regista di pellicole come John Wick, Atomica Bionda e il prossimo Deadpool 2.



Al momento in cui scriviamo non ci sono ulteriori dettagli sul film, che entrerà in fase di produzione nel corso dell'autunno e potrebbe esordire nelle sale cinematografiche entro la fine del 2019. Nel frattempo, all'E3 2018 arriverà il primo trailer ufficiale di The Division 2, sequel del gioco di massa attualmente in sviluppo presso gli studi di Massive Entertainment Games.